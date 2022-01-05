新北國王籃球隊歷經3連敗小低潮，將在這周末回到新莊體育館，迎接戴維斯復出、麥卡洛初亮相，近乎完全體的型態進行「復仇之戰」，對決桃園領航猿與台北富邦勇士。同時新北國王也在1月8日邀請重量級歌手ØZI擔任賽後表演嘉賓，邀請球迷一同進場守護「城堡」！

儘管只有湯瑪士單洋將，新北國王仍取得開季3連勝的亮眼成績一度處於聯盟龍頭，不過近期遭遇小亂流以3勝3敗暫居第4名。總經理毛加恩在這段期間喊出「過完年，不讓了！」宣言，預告將以最完整陣容迎接2022年。

新北國王休賽季重磅簽約戴維斯，去年5月至今將在這個周末首次登場，球隊第2名洋將麥卡洛「開箱」，加上1月2日復出的明星後衛洪志善強化後場戰力，將首次以雙洋將陣容出賽，面對連敗期間不敵的兩支球隊！1月8日戴維斯對戰老東家領航猿，1月9日新北國王則是再次碰上衛冕軍勇士隊。

新北國王這周末賽事準備滿滿的精彩活動與球迷同歡。1月8日邀請全才音樂人，第30屆金曲獎最佳新人得主ØZI擔任賽後表演嘉賓，1月9日新世代EDM DJ Emily Knox 擔任客座DJ，而兩天賽前都將舉辦限量50名額的Queens啦啦隊8名成員簽名見面會。