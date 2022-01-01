2022年的第1場P.League＋例行賽1日在台北和平館開打，原本的「巨獸對決」辛巴、德古拉兩大長人對決戲碼完全變調，因為新竹街口攻城獅洋將法獅單場轟下打破聯盟單場得分紀錄的45分，幫助攻城獅最後以114比106力挫地主台北富邦勇士，更以4勝2敗戰績獨居聯盟龍頭。

挾著2022年首場主場氣勢，富邦開賽就打出15比3猛攻，更在首節還剩5分37秒，就讓林志傑替補上場，可惜他前3次出手都沒進，反讓攻城獅靠著法獅火力打出15比3追平攻勢，打完首節，攻城獅24比21領先，法獅首節17分。

來到次節，攻城獅攻守節奏漸上軌道，一度取得45比35領先，儘管富邦不斷嘗試縮小差距，可是法獅的三分外線火力仍然猛烈，搭配辛巴續在內線發威，幫助攻城獅打完上半場，仍以58比52領先富邦，法獅半場29分，含6顆三分球。

德古拉下半場才打3分鐘，就吞個人第5犯，眼見場上尺度有點失控，富邦總教練許晉哲也激動抗議，在第3節還剩7分35秒被吹技術犯規，攻城獅趁機擴大領先差距到18分，前3節結束，攻城獅84比75領先，法獅已經拿到43分。

來到最後9分48秒，法獅的切入上籃得手，讓他得分來到45分，打破原本由前領航猿洋將里德保持的PLG單場得分最高紀錄，富邦雖然一度追到只差6分，可是陳堅恩接連投進兩顆三分球，幫助攻城獅重新拉開，但富邦又再追近。

最後1分58秒，林志傑切入上籃取分，幫助富邦追成101比107，接著辛巴兩罰落空，張宗憲最後1分鐘切入放進兩分，雙方只差4分，辛巴最後50秒完成三分打，林志傑最後38秒兩罰中1，辛巴馬上又放進兩分，比賽到此已經沒有懸念。