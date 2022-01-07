桃機群聚案不斷擴大，持續新增確診案例，市場傳出擬提升防疫警戒，大盤今天一度大跌達230點，也帶動防疫概念的富邦媒(8454)、網家(8044)等電商股及電商物流相關的嘉里大榮(2608)、宅配通(2642)大漲。

去年5月本土疫情爆發，民眾因應防疫，加上購物趨勢由實體店面消費趨勢轉往網購消費，電商及物流股營運表現強勁，富邦媒去年5、6月營收衝出年增46％及52％的成績；網家物流出包，但年增也有13％及19％的表現；宅配通有7成營收來自宅配事業，並以B2C為主要經營模式，從去年5月到8月營收年增率都達雙位數成長；嘉里大榮去5月營收則有18％的年增率。

除了疫情影響外，電子商務在2017年只佔全球零售業約10％，但2021年直逼20％的成長，台灣電商市場年複合成長率6到7％，在疫情及產業趨勢的催化下，短線又成為市場矚目標的。宅配通今天拉上漲停、嘉里大榮漲幅逾8％、網家漲幅超過7％、富邦媒上漲5％。