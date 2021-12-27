高雄鋼鐵人是P.LEAGUE+第1支高雄球隊，隊史主場開幕適逢耶誕週末，累積8千多位球迷進場，票房、商品販售都相當亮眼，更重要的是獲得高雄市政府大力支持，副市長史哲代表市長陳其邁到場擔任開幕戰開球嘉賓，致詞時表示，鳳山體育館這座球場興建快40年，是座老球場了，感謝鋼鐵人為高雄注入新的運動生命力。球團允諾未來勢必要持續回饋在地，讓每一位雄親都能感受高雄鋼鐵人炙熱的誠意。

高雄市長陳其邁因行程較滿無法到場，但副市長史哲強調，市府樂見高雄鋼鐵人於鳳山的發展，會繼續支持球團。市府也出動許多局處首長到場為鋼鐵人應援，包含兩位副秘書長郭添貴、王啟川，以及運發局長侯尊堯、青年局長張以理、都發局、教育局、毒防局等市政府共12位局處首長，球團相當感謝市府團隊到場，也會秉持回饋在地的心，繼續為高雄球迷服務。

球團表示，票房部分，開幕周耶誕節當天進場人數達5013人，滿座率達96%，次日也有3229人進場，兩天累積8242人，票房收入達423萬元，現場商品部因球衣首度開賣，相當熱銷，現場與網路商城收入上看80萬，整體收入達503萬。