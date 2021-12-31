在今年金馬奪下4獎的《美國女孩》上映近1個月，終於在跨年這天喜迎台北票房破千萬的佳績，導演阮鳳儀為更貼近觀眾，在1個月內跑了數10場映後，也獲得許多觀眾最直接的回饋和反應，許多人常常泣不成聲地感謝她拍出《美國女孩》，也讓阮鳳儀點滴在心頭。

最驚人的是1位狂刷17次的鐵粉，她說：「這大概是我在電影院哭得最慘又最醜的一部電影，《美國女孩》後勁強到我有時候半夜睡不著，想起電影裡的一些片段，還是會很有感覺，可能是因為後勁太強加上自己還想看看自己有沒有遺漏什麼地方。」國師唐綺陽都叫大家趕快去看，她說：「在看美國女孩的時候，一直浮現出這是1個四宮的人拍的電影。所以四宮有星的人一定要去看《美國女孩》！」有趣的是，也是唐老師小書迷的阮鳳儀趕快確認自己是土星四宮。

同時也有乳癌患者看了電影之後深受感動，直呼《美國女孩》就像給這個世界的一封情書，許多觀眾都感受到因為故事真實所以更可以貼近自己，也有粉絲說：「因為《美國女孩》的問世，讓我再度提起勇氣來審視那些不堪的回憶，因為大哭痛哭，才讓我意識到對於家庭關係不單單只有恨而已，我曾經以為自己失去愛人的能力，但看完電影之後才發現它只是被自己的防衛機制給隱藏起來。」

而票房帶動了「美國女孩：電影劇本與幕後創作全書」的買氣，不僅進入第3刷，同時在誠品書店藝術類排行榜上高踞第3名。在2021的最後一天，帶來了雙重喜訊。