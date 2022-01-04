【愛傳媒朱宗慶專欄】2022擊樂劇場《木蘭》台北場6場演出，1月2日下午圓滿完成，謝謝所有樂迷朋友的支持，與我們共度美好的跨年假期！

這幾天，陸續看到許多觀眾的分享與回饋，每一則都給我們很大的鼓勵！許多人提到，在《木蘭》之中看見打擊樂的諸多可能，從中感受到的是滿滿的感動與震撼！

於我而言，更是如此。說真話，從啟動製作會議、每一次的排練，到每一場演出，只要看到木蘭，我的心情就是激昂。因為，整個過程實在太不容易，對於團員來說，是演奏、體能、心理的三重壓力。

尤其，此次的雙卡司安排，更讓排練與演出的難度及時間倍增，但一切的辛苦都是值得！我們由此看見打擊樂的人才濟濟，更有著傳承的象徵。

心有所愛，說不完的故事與感動，感謝團隊總是這麼堅強，在挑戰、磨練與承擔之中，為打擊樂創造了更多可能。如我常說的，雖然辛苦卻是幸福！

而2日除了是台北場的殺青場外，也是打擊樂團36週年的生日。謝謝樂團的忠實粉絲—文潮院的好朋友們，齊聚一塊兒，為樂團慶功與慶生！

新的年度、新的開始！在追求藝術的道路上，我們持續懷抱初衷與熱忱，期盼新的一年能以我們最愛的打擊樂，為大家帶來更多精彩作品，以及美好、正向的力量！接下來，2022擊樂劇場《木蘭》台中、高雄與大家相見！

作者為打擊樂家、藝術及教育行政工作者、朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監

照片來源：作者提供。

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