邁入2022年，立陶宛媒體也邀集專家剖析立陶宛國內外局勢，專家預測，2022年立陶宛將看到一些驚喜及潛在的政治炸彈，其中預期立陶宛與中國大陸的關係將不會很快看見正面改變。

立陶宛國家廣播電視（LRT）新年初刊登立陶宛2022年局勢的預測文章，邀請專家就7大面向分析政局，其中台灣讀者較關切及熟悉的面向包含立陶宛與中國大陸的關係、執政內閣的命運、總理與總統的衝突等。

■立陶宛與中國大陸的關係

在與中國大陸的關係方面，立陶宛政治學者科賈拉（Linas Kojala）認為，2022年立中關係仍將嚴峻，雖然國際社會已經對北京的行動做出回應，但立陶宛不應該指望北京會停止現在使用的措施。

他說雖然世界貿易組織（WTO）、歐盟等的作為可以降低立陶宛的成本，但是若看看澳洲、加拿大的例子，他說不應該假設情勢很快會發生正面改變。

■執政聯盟與總統的關係

自2019年總統大選開始，當時都投入選舉、競逐總統大位的總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）及總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）關係就陷入緊張，後來瑙塞達打敗席莫尼特成為總統。

文章指出，2021年席莫尼特與瑙塞達的歧見仍延續，包括就誰代表立陶宛參與歐洲理事會、由誰出任立陶宛駐歐盟大使等看法不同，兩人也就立陶宛疫情爆發、疫苗接種程序等問題相互指責。

近期，立陶宛爆出國營企業「立陶宛鐵路公司」持續與受到美國制裁的白俄羅斯國營企業「白俄羅斯鉀肥」往來，引發倒閣危機，外交部長及交通部長雙雙遞辭呈，不過受到總理慰留。瑙塞達後續評論這項決定不是勝利、而是失敗。

立陶宛政治學者拉莫妮特（Ainė Ramonaitė）表示，總統與總理之間存在長期不信任，批評兩人之間的關係處於幼稚水準，她預期今年2人仍可能就地方選舉、國家預算或外交政策等議題交鋒，但有鑑於東歐地緣政治威脅日益嚴重，例如俄羅斯與烏克蘭可能爆發戰爭，她認為雙方應該有意識地採取行動。

■執政聯盟會否垮台？

現在的立陶宛執政聯盟是在2020年12月上任，由國會最大黨「祖國聯盟－基督教民主黨」（Homeland Union–Lithuanian Christian Democrats）及「自由運動黨」（Liberal Movement）、「自由黨」（Freedom Party）組成聯合政府。

立陶宛國家廣播電視指出，與「白俄羅斯鉀肥」往來的醜聞危及了執政聯盟的實力，立陶宛政治評論員布魯維里斯（Vytautas Bruveris）指出，很難預測2022年執政聯盟會不會又爆發醜聞。

他也不認為執政聯盟會瓦解，不預期會有任何執政黨離開聯盟，「權力就是權力，曾經掌權的政黨，尤其是自由黨等投機者，通常不會放棄這種權力。」

他預期，即便執政聯盟今年再度面臨另一個醜聞，聯盟也應該會繼續存在。