阮昭雄即將交棒給趙怡翔，今天在大安區舉辦大安區聯合服務處開幕茶會。（楊亞璇攝）

有民眾請書法老師揮毫，寫下「口譯哥凍蒜」。（楊亞璇攝）

年底大選升溫，台北市議員阮昭雄與北市大安文山議員擬參選人「口譯哥」趙怡翔今舉行茶會，找來湧言會前輩助陣，立委趙天麟特別出席背書，由於對手陳聖文不約而同舉行茶會，且在採訪通知中特意寫出是「英系唯一推薦」，較勁意味濃厚。對此，趙怡翔稱他過去因為在處理外交，較不熟悉派系運作，但他跟著蔡英文總統其實有8、9年時間，很感謝總統的提拔跟培養，「跟著蔡總統學習是我人生中很大的榮幸」。

阮昭雄即將交棒給趙怡翔，今天在大安區舉辦大安區聯合服務處開幕茶會，立委趙天麟、范雲、中山大同議員擬參選人顏若芳、民進黨發言人謝佩芬、新北市議員何博文等人站台，同選區議員王閔生、簡舒培也前來獻上祝福，陳聖文則找來不少英系立委站台。

對於陳聖文服務處剛好同一天開幕，趙怡翔表示，想1月16日是個好日子，很多新人也在今天有婚禮，我覺得可能大家趁說天氣好、好日子來舉行活動，他不會認為有競爭意味，「因為我們都是掛民進黨這黨徽出來選舉的，但確實我們要彼此努力啦，這選區真的不容易」 大家一起加油創下民進黨的多一席次。

趙怡翔也說，民進黨真的是個大家庭，包含很多立委尤其實國防外交委員會的，過去因為在跟蔡總統處理國安這條路上 ，其實都有接觸跟互動，相信最後等初選過了之後，會有很多委員會願意來幫忙，一起來贏下台北市的多一席次。

針對陳聖文特別在採訪通知上寫是英系唯一支持，趙怡翔指出，他自己過去因為在處理外交，比較不熟悉派系運作，但他從2009年跟隨蔡總統，先擔任記者，2013年加入小英基金會，跟總統其實有8、9年時間，也很感謝總統過去這幾年的提拔跟培養，尤其在駐美代表處工作，回來之後蕭美琴大使也有給他很大的鼓勵，蔡總統也有說支持跟尊重這樣的決定，「跟著蔡總統學習是我人生中很大的榮幸」。

趙天麟說，「民進黨初選制度就是這麼可愛啊」，大家可以各展長才、彼此PK製造話題，同門師兄弟彼此練功夫練到大選。

趙天麟指出，趙怡翔有亮眼的國際外交成績，他自己又是國防外交委員會召委，他來為趙怡翔保證，相信未來在首都圈的議會外交、國民外交，一定可以扮演很好的角色，今天還有個亮點，未來議員競爭者之一、現任民進黨議員全員到齊，也是阮昭雄的好人緣，也是趙怡翔被眾所期待的地方。

趙天麟指出，民進黨在最艱困的地方永遠不放棄，包含阮昭雄、簡舒培、王閔生都已經算資深議員，阮昭雄決定進軍立院，放棄參選，騰出很珍貴的一席，民進黨黨部推薦建議這區要多提名，換言之這區是很多新人可以好好發揮的機會，大安文山一直都是北市很優質的選區，像趙怡翔這樣外交人才滿吸睛，會得到青睞，但相信不會只有趙怡翔一席空間，這區會是新人很肥沃的一塊選區。