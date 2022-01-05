對岸領導人習近平在新發表的2022新年賀詞中，不能免俗的論述黨國建設基調，強調建黨、建國「兩個一百年」奮鬥目標，旨在實現中華民族偉大復興。談話中略帶溫情提到「民之所憂，我必念之；民之所盼，我必行之」，強調自己也是從農村出來的，對貧困有著切身感受，全面小康、擺脫貧困是給人民的交代，也是對世界的貢獻。大打溫情牌目的是盼大陸人民再給共產黨一點時間拚經濟。

綜觀全文，除了提到向120多個國家和國際組織提供20億劑新冠疫苗一事外，再無凸顯其他治國數據指標，顯示習對共產黨治理成就感到自信，不再需要靠堆疊帳面數據來強化統治合法性；意外地不論及中美緊張關係，代表現階段的中共政府未想過使用民族主義來動員人民愛國情緒。反觀自詡民主如台灣的蔡政府，卻是連民生公投都要靠販賣「芒果乾」來搶救執政威信，誰才是操弄民粹主義的慣犯？

至於蔡英文總統的新年賀詞，填好填滿的治理數據績效展示，好似過去一年台灣無災無難。但事實是年中因政府舉措失當一度導致新冠疫情大爆發；疫苗採購毫無章法導致進口疫苗滯延抵台、高端滯打；能源治理失控跳電頻傳。就連GDP首次超過3萬美元也讓民眾無感，無非是蔡政府執政下加速擴大貧富不均、房價失控帶來的經濟相對剝奪感，這些才是蔡總統口中人民的「台灣共識」。

執政黨自吹自擂內政數據成就並不意外，但身為中華民國總統還懶得提「中華民國」就讓人難以接受。對照習近平此次並未提及「台灣」二字，談話專注在對人民溝通層面，再看蔡總統倒是很關心對岸，除了不懷善意的提了中國兩次，批評對岸不斷增加的軍事和外交壓力，還要讓世界都看到民主台灣，有勇氣走出威權中國的陰影。蔡對中國的批評與抗拒表露無遺，還不忘強調印太和平，偽裝台灣是美國印太戰略的核心，讓台灣有如現代版的「狐假虎威」中的那隻狐狸，但蔡總統別忘了，中國可是拿破崙口中那頭沉睡的獅子，絕對不會永遠睡著。

蔡總統批評中國之餘，更花時間關心香港的民主自由。參考「自由之家」（Freedom House）公布「2021年全球自由報告」（Freedom in the World 2021），針對全球210個國家和地區的人民獲得政治權利和公民自由的狀況進行評比。香港在2021年評為52分，被列為「部分自由」，台灣則是94分的「自由」。

該報告中，台灣僅剩的14個邦交國中就有一個「不自由」的史瓦帝尼、一個「部分自由」的宏都拉斯，分數都比香港還低，如果還算上去年蔡政府刻意交好的「沒有國家承認的國家-索馬利蘭」僅42分。如用蔡政府對待香港自由的相同標準看待，試問蔡政府是否也在帶頭鼓勵威權政府？甚至拿人民納稅錢給威權寡頭花用，以維繫「中華民國」的邦交？

如果蔡英文總統真心想維護民主自由的普世價值，何不學學美國在上個世紀末對待中國民主問題時，把貿易最惠國待遇的適用與民主改善程度掛勾，逐年討論邦交國援助金額與民主改進掛勾呢?

關於台灣對待香港問題的做法，我邦交國梵諦岡提供了標準。教廷外交部長蓋拉格被記者質疑為何教廷積極替黎巴嫩示威者發聲，卻對香港沉默？他表示，因為對黎巴嫩說了有效，對香港說了沒用。他也說教廷當然也可以對香港局勢發表很多得體的表面之詞，以贏得國際媒體的稱讚。但不會對香港局勢促成任何影響。梵諦岡如此，而蔡總統對香港的指指點點難道就能改變香港情勢？

再者，蔡總統曾宣稱中華民國與中華人民共和國互不隸屬，企圖製造中華民國主權不及於大陸的假象，那麼蔡在新年談話中大談香港問題豈不是哪壺不開提哪壺？中華民國是主權國家，難道有權干涉中華人民共和國的內政？不干涉內政原則是國際關係和國際法上的帝王條款，任何國家都無權以任何方式去干涉其他國家在本質上屬於國內管轄的事物。如果大陸地區、香港地區不是中華民國主權隸屬範圍，蔡總統未免是住海邊、管很大？

蔡總統的新年賀詞，不脫維持前年競選總統時「辣台妹」的基調，持續大啃香港2019年暴亂的血饅頭，信息背後更讓對岸認為民進黨在2019年推動及支持香港暴動的背景有極大關聯，兩岸又如何能夠建立互信？

蔡總統說軍事絕對不是解決兩岸分歧的選項，但是蔡總統連在過年都不願說句好話，反倒是對著中國、對著香港問題大肆批評，對內對外的政策全都是明著去中、暗地謀獨的把戲，豈不是逼著對岸放棄選擇其他和平的選項？蔡總統嘴說和平，實際是將台灣人民帶向戰爭的危機中而不自知。

兩岸近期關係從蔡總統年初談話態度就能一葉之秋，可以想見在2024民進黨可能敗選下台前，兩岸絕難有善意互動的往來。但這段期間雙方相互攻訐所累積的負面情緒，將會一點一滴轉化在對岸對台政策的微妙變化上，再連結近年不斷有動武時間表的新聞露出，蔡總統的所作所為難保哪天不會變成是擔心武力犯台的自我預言實現。

（作者為自由撰稿者）

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