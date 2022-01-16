農曆虎年將至，集集燈會就以石虎為主題。（集集鎮公所提供／廖志晃南投傳真）

農曆虎年將至，集集燈會就以石虎「阿集」為代言吉祥物，在集集火車站前廣場開幕點燈後，從集集火車站到永昌國小，沿途共有12種不同光影主題燈區，邀請民眾一起跟著「阿集赴集集，作伙燈來盛」（一起回來玩）。

集集鎮長陳紀衡表示，2022年是虎年，集集鎮是保育類野生動物石虎的重要棲地，有石虎娘家之稱，因此由「石虎阿集」擔任燈會主題吉祥物，希望藉此喚醒民眾對石虎保育的關心；集集燈會規畫安全的賞燈人行道空間，也提醒大家賞燈務必戴口罩、勤洗手，遊客如果開車，在車上也能欣賞燈飾，同時達到防疫效果。

集集燈會從集集火車站往永昌國小方向，沿途步行可欣賞12種燈光藝術，集集火車站旁的「奇幻水果屋」，以燈光描繪房子的輪廓，每10分鐘播放歌曲並配合燈光變化，讓人目眩神移；主燈「集光之虎」，邀請竹山鎮藝術家林芳仕，以琉璃藝術結合光影，綻放屬於石虎的生命色彩，打造全台獨一無二的虎年造型燈飾；還有運用光影互動的「水漾隧道」，在觸控螢幕輸入喜歡的數字，隧道兩側就會有意想不到的驚喜出現，在自行車道的起點，設有「淺山動物列車」，列車車廂與藝術家「棉花獅」合作，以細膩的水彩筆觸描繪可愛魔幻風格的動物。

集集燈會即日起至2月28日，歡迎大小朋友跟著石虎阿集回娘家賞燈，賞燈期間請愛護展品，勿碰觸拉扯，詳細集集燈會活動資訊，可搜尋「陳紀衡」與「集集鄉土燈會」粉絲專頁。