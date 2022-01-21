美股科技股帶頭狂洩，台股21日痛失「萬八」（18000點），外資殺紅眼並提款落跑，新台幣跟著開低重挫，一舉跌破27.7元，終場收在27.702元兌1美元，創近一個月新低，貶值6.6分，為逾三個月最大跌幅，台北外匯經紀公司成交量爆19.71億美元，創一年多來最大量。

外匯交易員表示，美國參議院通過推進反壟斷法案，科技股應聲反轉展開殺盤，四大指數全部臉黑，影響所及，主要股市一片綠油油，台股開低後也是殺聲隆隆，最後大跌318點至17899點，拖累新台幣跟著貶，尤其外資啟動大逃殺，賣超逾400億元，進一步加重新台幣跌勢，盤中最低重貶近1角至27.734元。

外匯交易員指出，美國聯準會（Fed）加速升息利空，金融市場還在消化中，卻雪上加霜又來了反壟斷湊熱鬧，加上農曆年封關已近，外資乾脆先賣股匯出落袋為安，等金虎年開紅盤再做打算，加重新台幣跌勢。

反觀出口商終於等到新台幣重跌，年終拋匯需求順勢進場，提供一定支撐，但仍不敵外資買匯力道，反應在成交量能大幅衝高。至於在利空環伺下，短線新台幣預料應是續弱格局居多。