美國聯準會(Fed)在利率會議後暗示已做好3月升息的準備，之後並將啟動縮減資產負債表程序，美債殖利率走揚，10年期公債殖利率一度升至1.85%，新台幣匯率今(27日)應聲走貶，早盤貶破27.8元關卡，午盤暫收在27.804元兌1美元，貶值5.9分，成交金額8.2億美元。

新台幣兌美元開盤以27.75元、貶值0.5分開出，早盤最高來到27.750元，最低一度來到27.808元，貶值6.3分，來到近1個多月來的低點。

聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)在聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決策會議後表示，成員有意在3月升息，並將在升息開始後啟動縮減資產負債表的程序，市場解讀，應該3月就會升息，至於開始縮表的時間可能比市場原本預期的7月來得更早。

聯準會被視為更加激進的鷹派言論也嚇壞美股，道瓊工業指數盤中上下震盪900點，收盤反下跌129.64點，台股則已進入春節休市期間。