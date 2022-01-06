台灣民主有一個很詭異的現象，就是蔡英文總統的家族墓園是違建，總統帶頭違法，卻好意思傾黨、政、側翼之力，打顏寬恆的家族違建。有民進黨的黨證就可以無法無天，這樣的民主真的是「台灣之光」？

蔡總統父親的墓園，面積合計1712平方公尺，超過「殯葬管理條例」每墓基8平方公尺的上限，應裁罰1272萬元。2010年蔡總統家族為減少罰緩，同意保持鐵門開啟、可供公眾通行，於是草地、步道、涼亭、廁所等合計一千餘平方公尺視為公共空間，罰鍰金額大幅減少816萬元。

原本蔡總統家族有兩個選擇，一是開啟鐵門，少繳816萬元；二是關閉鐵門，用多繳816萬換取不被遊客打擾的安寧。沒想到蔡總統家族選的是第三個，先假意答應台北縣政府會開啟鐵門，然後再背棄承諾。

筆者擔心冤枉蔡總統，日前走訪墓園現場，鐵門果然是關閉的。非常讓人遺憾，堂堂中華民國台灣的總統家族，居然為了省這816萬元的罰鍰，欺騙政府，欺騙人民。難道「蔡英文家族」繳不起這816萬；又或者「蔡英文家族」的名譽，不值這816萬？

新北市是國民黨執政，但歷任市長對於蔡家墓園，向來在法律的範圍內給予最大尊重。反觀民進黨，卻是動用國家機器來當林靜儀的競選打手。難道民主真的是做壞事的才會有好報嗎？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※