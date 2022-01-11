高市府全國首創將殯葬設施結合太陽能光電，首步以旗津生命紀念館為試辦點，今（11）日正式啟用。（高市民政局提供）

高雄力拚綠電產業訂下「太陽光電6年1GW」建置目標，高市府更全國首創將殯葬設施結合太陽能光電，首步以旗津生命紀念館為試辦點，今（11）日正式啟用，屋頂型、地面型設置面積為4420平方公尺、太陽能光電容量可達756.45KW，每年可收約112萬元回饋金，將投入生命館周邊環境綠美化。

旗津生命紀念館太陽能光電設施，由兆陽光電科技公司得標，去年1月動工，過程中市府團隊與兆陽光電協力克服疫情缺工、物料價格上漲及天候不佳等因素，於去年12月底完成設置及掛錶作業，今日舉辦啟用儀式。

高市副市長林欽榮指出，旗津生命紀念館充分體現高市綠電推動專案小組的多元推動方針，在紀念館屋頂（面積為1820平方公尺）及停車場（面積為2600平方公尺）設置太陽光電設施，能有效降低停車場及紀念館本體的溫度，且設置太陽能光電容量可達756.45KW，每年太陽能發電可收取回饋金約112萬元。

高市民政局殯葬處長石慶豐表示，旗津生命紀念館為太陽光電與殯葬設施結合的「先行試點」，後續全面盤點轄管的遷葬後閒置土地及納骨塔周邊空地，進一步規畫設置太陽能光電設施標的，預估總面積約12萬2732平方公尺，發電容量為9MW，活化閒置空間，建構零汙染綠色環境。

高市府統計，截至去年12月已建置1538件太陽光電設置案，累積裝置容量達284.530MW，已大幅度超越今年原訂130MW目標的2.19倍，預期未來太陽光電6年達成1GW的建置目標勢在必行，為國家訂定2025年20GW的建置目標及發展南部半導體S廊帶需要，目前市府相關局處評估由1GW目標提升至1.5GW。