蔡英文總統家族，2010年為了省下816萬元的罰鍰，承諾會將蔡潔生老先生（總統先君）墓園的鐵門打開，換取草地、步道、涼亭等一千餘平方公尺面積視為「公共空間」，不予裁罰。

2019年，蔡家墓園被發現違背承諾關閉鐵門，民眾向新北市府檢舉，侯市府勘查結果，認為墓園狀況合法。侯友宜的厚道，對比出蔡英文的刻薄。

打開鐵門不用一分鐘，只要在市府來勘查的時候保持鐵門開啟，墓園自然就「合法」了；筆者日前到蔡家墓園現場，確定平常時間鐵門是關上的。「市府來的時候打開，市府走的時候關上」，是台灣許多「偽公共空間」的陋習，但侯市府並沒有針對性地去稽查蔡英文家族墓園，這可能是來自侯友宜本人的切身之痛。

2018年選舉，民進黨就像現在打顏寬恆一樣，全黨圍攻侯友宜夫人完全合法的「大群館」，導致文化大學學生少了420個床位。侯友宜當選後，並沒有因此報復民進黨，反而是己所不欲，勿施於人；他沒有把政治人物的嚴格標準，擴及到蔡英文的家人。

侯友宜的厚道，對比蔡英文自己家有違建，卻對顏寬恆「抄家滅族」的刻薄，台灣人民心中自有一把尺。或許有些藍營支持者，會覺得侯友宜這樣「太溫」了，但是要對抗邪惡，不是自己變成邪惡；要感化刻薄，也不能自己變得刻薄。

蔡英文、林靜儀，跟侯友宜學學「厚道」吧。

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