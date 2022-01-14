宜蘭縣長林姿妙遭廉政署與檢方約談後無保請回，國民黨主席朱立倫下午表示，這已嚴重傷害首長名譽，呼籲民進黨尊重司法，不可變成政治追殺，更不能不斷殲滅國民黨縣市長或候選人，這也絕對不是民主該走的路，國民黨會堅強團結，找出最好的法律團隊。至於新北市長侯友宜是否可能成為民進黨下個目標，朱不假思索地說「絕不意外」。

媒體詢問，朱立倫未在第一時間發聲力挺林姿妙，讓人聯想到1月9日補選、罷昶案結果出爐未現身，朱立倫說明，他當時正在智庫召開董事會，接著其他會議到剛剛才結束，但他有先請黨中央開記者會力挺林姿妙，呼籲立委、縣市長等公職團結一起，大家也要上緊發條，因為民進黨不會就此停止。

朱立倫指出，先前檢警調與網路對付中二選區的顏家，結束後直指南台灣、中台灣的縣市長，今天又指向東台灣的縣市長，民進黨就是希望國民黨這艘船破了、沉了，然後逐一擊破、全面殲滅。

朱立倫強調，司法必須公正，他跟所有縣市長、公職同仁站在一起，堅定地要求清廉、清白，也呼籲所有檢警調，要有明確的證據與案情，同時也請民眾看清楚，民進黨從來沒有終至對國民黨的追殺。

媒體追問，民進黨下個目標是否是新北市長侯友宜，朱立倫不假思索說「絕不意外」，預料只要是國民黨執政縣市，民進黨都會逐一擊破，會對藍營執政縣市射箭下馬，更重要的是讓國民黨整個沉船，然後民進黨一黨獨大。

至於孫文學校總校長張亞中認為朱立倫未在1月9日致歉不恰當，朱立倫重申，他自我反省檢討，也一定會讓國民黨更好、更強，但現階段民進黨萬箭齊發，對國民黨不斷地政治追殺，現在連司法追殺都來了，所以國民黨應更團結，「團結都不一定成功，不團結就成為民進黨最好的追殺目標、打擊對象」，迎戰年底選舉，他拜託大家盡速強化、團結。

此外，傳出前副總統賴清德將以「總統特使」訪問宏都拉斯並過境美國，而朱立倫也規劃在農曆年後訪美，是否隱含著2024前哨戰意味，朱立倫說，駐美代表處已展開跟美國學界、智庫、政界的聯繫工作，副主席夏立言剛返國，正在防疫旅館隔離，未來疫情、與美聯絡的狀況，也會赴美訪問。