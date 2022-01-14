新北市長侯友宜14日上午前往捷運站視察防疫措施。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜14日上午前往捷運站視察防疫措施。（葉書宏攝）

桃園染疫銀行員丈夫住新北 侯友宜：擴大精準疫調、篩檢中

Omicron變種病毒來襲疫情升溫，桃園市今（14日）新增6人確診，其中4人與聯邦銀行健行分行群聚案有關，1人是家住新北市的染疫銀行員丈夫。新北市長侯友宜表示，早就掌握到聯邦銀行確診者的丈夫，他居住於新北市，生活非常單純，持續疫調中，在北市工作，擴大精準疫調、篩檢中。

侯友宜表示，新北市一開始就全面戒備，北北基桃都是大台北生活圈，不斷去提醒市民，新北位於這些縣市中間，無論公車、捷運系統、生活交會點都必須全力防範。

此次，Omicron變種病毒來襲，在密閉空間傳播上更要做好調整，例如捷運的空氣濾清器是對外交換通風，並非內閉式循環，所有的清消要在2個小時內清消完畢，種種防疫要一步一腳印、落實做到。

侯友宜強調，當台灣出現疫情時，視同新北的疫情，新北要跟桃園、台北並肩作戰，採取同步嚴謹面對，守住新北、讓疫情穩定下降。

侯友宜也說，一開始也曾經有確診個案居住在新北，工作在北市，在北市職場確診後搭捷運回到新北住所，捷運除了規定量體溫、戴口罩，尤其捷運第一線的員工，未打滿疫苗的員工周周都要篩檢，無論公車、防疫車隊、捷運一定要落實做好，乘客自身防護也要做到好，身體若有不適，就不要搭捷運。