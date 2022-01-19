莫德納疫苗施打踴躍，中央雖強調一定夠，但不少民眾還是預約不到，新北市長侯友宜19日表示，新北市目前有44萬7000多名長輩第三劑是使用莫德納，20期疫苗接種中央分配的基本上都是BNT，新北會因應中央調配規畫施打。

新北市衛生局長陳潤秋表示，中央1月18號有配給新北32萬劑莫德納，但新北兩周符合資格的長者有44.7萬，加上先前的劑量，會安排好長者與專案施打。