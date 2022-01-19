莫德納疫苗不足 侯友宜：中央20期分配多是BNT 10:482022/01/19 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 莫德納疫苗不足 侯友宜：中央分配20期分配多是BNT。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 莫德納疫苗施打踴躍，中央雖強調一定夠，但不少民眾還是預約不到，新北市長侯友宜19日表示，新北市目前有44萬7000多名長輩第三劑是使用莫德納，20期疫苗接種中央分配的基本上都是BNT，新北會因應中央調配規畫施打。 新北市衛生局長陳潤秋表示，中央1月18號有配給新北32萬劑莫德納，但新北兩周符合資格的長者有44.7萬，加上先前的劑量，會安排好長者與專案施打。 基隆長者集中打第3劑 拚施打率18％ 莫德納第三劑秒殺 莊人祥曝缺貨原因 #施打 #莫德納疫苗 #20 #BNT #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 竹縣3校停課、共採檢5520人 目前528人為陰性 17:132022/01/18 生活 掛牌滿三年、市值逾20億 上市櫃現增 可採總括申報 04:102022/01/19 金融．稅務 北市疫苗護照1月20日上路 去餐廳要掃碼 04:102022/01/18 地方新聞 五三二能源配置 2025做不到... 04:102022/01/19 財經要聞 攤商怨改建太久 柯感慨：柯肖仔才蓋得來 04:102022/01/19 地方新聞 1922預約平台莫德納 1天搶光光 04:102022/01/19 焦點要聞 鼓勵員工接種第3劑 SOGO黃晴雯送2500元禮券催打 14:312022/01/18 財經 桃園可怕傳播鏈持續燒 鄭文燦：恐再增1千人隔離檢疫 09:312022/01/19 生活 北市警消毀各級毒品1476公斤 市價超過20億 10:342022/01/18 社會 SOGO百貨今年拚443億元業績 成長1％ 16:232022/01/18 生活 金門出現莫德納疫苗荒 縣府全力爭取中央「補貨」 19:102022/01/18 生活 生活熱門新聞 印度神童恐怖預言提前發生 台灣遭點名：持續注意4件事 - 生活 竹巿一家四口群聚擴大 小學家長和確診者吃鵝肉染疫 - 生活 桃園群聚燒不停 16校停課名單一次看 - 生活 莫德納第三劑秒殺 莊人祥曝缺貨原因 - 生活 2周破百小意思！專家：一件事沒做到 月底本土確診恐逾500例 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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