彰化縣合約醫療院所服務春節不打烊，農曆春節9天連假期間共有78家、提供388診次新冠疫苗接種服務。（彰化縣衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣合約醫療院所服務春節不打烊，農曆春節9天連假期間共有78家、提供388診次新冠疫苗接種服務。（彰化縣衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

新冠疫苗本土疫情又升溫，催出疫苗施打潮，中央預估1月底、2月初將進入疫苗接種高峰期，為了讓大量返鄉民眾與縣民利用農曆春節9天長假，安排接種，彰化縣衛生局調查後，公布全縣78家合約醫療院所、388診次的新冠疫苗接種資訊，歡迎民眾預約施打。

彰化縣長王惠美呼籲，疫情愈來愈緊張，還沒打疫苗的鄉親記得要趕快去打，返鄉過年的民眾，則可先做完快篩再回家，確保自身與家人的健康與安全。新春期間，彰化月影燈季、溪州花在彰化等活動，都以戶外居多，縣府會加強防疫，進行人流控管、實名制及消毒等防疫措施，讓大家安心遊玩避疫。

衛生局長葉彥伯指出，新冠疫苗打氣明顯回升，彰化縣近來平均每天都打到1.5萬劑，今年春節連假很長，假期頭尾都遇上周末，經調查醫療院所端意願後，願意配合提供疫苗接種服務的院所不在少數。

衛生局表示，統計至23日，全縣12歲以上縣民完成第一劑新冠疫苗接種率達86.5％，完成第二劑達78.9％；因應Omicron變異株本土確診病例，社區傳播風險提升，提醒民眾落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，春節期間應避免出入人多擁擠的場所或高感染傳播風險場域，降低感染風險。

衛生局表示，目前接種疫苗以高端、AZ和BNT等三家為主，若預約莫德納須等到年後；自1月29日到2月6日農曆春節連假期間，提供新冠疫苗接種服務院所名單、診次，與疫苗廠牌均已公告於彰化縣衛生局官網，供民眾查詢後自行致電預約。

另外，1月30日至2月5日(小年夜至大年初五) ，縣內13家急救責任醫院的急診室全天24小時候診，其他醫院院所也持續提供門診服務，春節期間急門診時段、科別詳情可洽詢各醫院，或至衛生局官網查詢。