今年首批莫德納疫苗151.21萬劑，於25日下午1時36分運送抵台。（陳麒全攝）

今年首批莫德納疫苗151.21萬劑，於25日下午1時36分運送抵台。（陳麒全攝）

今年首批莫德納疫苗151.21萬劑，於25日下午1時36分運送抵台。（陳麒全攝）

今年首批莫德納疫苗151.21萬劑，於25日下午1時36分運送抵台。（陳麒全攝）

今年首批莫德納疫苗151.21萬劑，於25日下午1時36分運送抵台。（陳麒全攝）

今年首批莫德納疫苗151.21萬劑，於25日下午1時36分運送抵台。（陳麒全攝）

今年首批莫德納疫苗151.21萬劑，於25日下午1時36分運送抵台。（陳麒全攝）

今年首批莫德納疫苗151.21萬劑，於25日下午1時36分運送抵台，在國內本土疫情持續擴大，讓民眾近來搶打第三劑疫苗，期望降低染疫風險，其中莫德納最受歡迎，這次的到貨讓快短缺的莫德納得到補充。

這批疫苗由華航CI161班機自韓國仁川機場起運，151.21萬劑疫苗分成4個貨盤，裝運在A330-300貨機的前後艙。再完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

中央流行疫情指揮中心表示，今年第一批採購莫德納疫苗151.21萬劑，有效期至2022年4月23日，指揮中心說明，已於2021年7月22日與美國Moderna公司簽署2年共3500萬劑COVID-19疫苗之供應合約，今年預定供應2000萬劑疫苗做為基礎劑、基礎加強劑或追加劑使用，以因應SARS-CoV-2變異病毒株之威脅。