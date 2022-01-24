默克新冠口服藥今晨抵台 首批僅2016人份

我國向默克（又稱默沙東）採購的新藥莫納皮拉韋今到貨2016人份，衛福部長陳時中表示，去年洽談合約時原先下訂超過1萬人份，後來因我國採購輝瑞新藥2萬人份，因此對默克降載，改買5千人份，對此仍相當感謝藥廠支持，協助台灣盡早引進藥物。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，莫納皮拉韋到貨後將優先給予年齡大於65歲、糖尿病、心血管疾病、慢性肺疾病、BMI大於25，以及其他影響免疫功能疾病等重症風險病患使用；未使用氧氣且發病5天內之18歲以上病患，若無法使用其他建議藥物者，也可進行使用。

對於默沙東新藥能於農曆年前抵台，陳時中今特別向藥廠致謝，並指出去年6、7月時即與默克洽談合約，當初是下訂超過1萬人份，7月我國開始加入默克藥物的臨床試驗，以及後來輝瑞新藥迎頭趕上，經衡量之後決定對默沙東藥物降載至5千人份，另加購輝瑞新藥至1萬人份。

張上淳則說，由於我國去年7月加入默克的藥物試驗，因此才能這麼快取得藥物，根據他私下了解，我國甚至是亞太地區第二個拿到藥的國家，讓國人能盡快使用到最新藥物。