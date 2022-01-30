麗明營造董事長吳春山當年興建台中國家歌劇院，是神明的一張籤詩指示。（盧金足攝）

台中國家歌劇院有「世界9大新地標建築」美譽。（盧金足攝）

吳春山不吝分享艱困工法，做成資料與紀錄，讓建築系學生與愛好建築的民眾都可以一探究竟。（盧金足攝）

在自己蓋的歌劇院開演唱會？沒錯！台中國家歌劇院由榮獲普利茲克建築獎的日籍建築師伊東豊雄設計，經5次發包流標，才由麗明營造董事長吳春山扛起興建重任，當年到廟裡抽籤詩，允諾蓋好歌劇院，為幫助弱勢與社福團體，2月25日將與台灣梧桐弦樂團登上國家歌劇院舞台，他說，夢想，沒想到會成真。

台中國家歌劇院被譽為「世界9大新地標建築」，但當年曾因工法、設計變更、經費等問題延宕，2014年前開幕後，成為中台灣藝文地標，這棟「只有」地板是平的建築物，打造世界獨一無二的美聲涵洞曲牆建築，歷時五年時間呈現世人眼前。

這兩年因受疫情衝擊，募款不易，愛唱歌也錄製CD分送友人的吳春山，為幫台灣行動菩薩助學協會、台灣身心障礙藝術發展協會、台灣老樹協會募款，與台灣梧桐弦樂團將在農曆春節後，一起舉辦「寶島弦情」音樂會募款，吳春山近日勤練將演唱的經典台語歌曲。

「以演唱會做公益，挹注三個社福單位」，吳春山表示，唱歌能幫助別人，而且還能站在自己蓋的台中國家歌劇院舞台上，何樂而不為，要帶給大家美好的夜晚，民眾來參加這一場歌唱同樂會，歌聲助人迎接虎年，對他而言很有意義的事情。

吳春山當年參與很多營造業打退堂鼓的歌劇院興建，他憶起在員林百果山上的開林寺拜拜抽籤，神明指示可以接下工程，但「不會賺錢只會賺得好名聲」，以專業團隊、傻子精神，「做就對了！」

完成重大建設，困難工法是挑戰，但也對提升整個團隊，台中國家歌劇院完成後成為很多人取經重鎮，歌劇院前還保留一個模型，不吝分享艱困施工過程，公開資料與紀錄，讓建築系學生與愛好建築的民眾都可以一探究竟。