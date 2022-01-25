Omicron變異病毒株疫情蔓延，新北市長侯友宜今（25日）視察中和疫苗接種站。（葉書宏攝）

Omicron變異病毒株疫情蔓延，新北市長侯友宜今（25日）視察中和疫苗接種站。（葉書宏攝）

Omicron變異病毒株疫情蔓延，新北市長侯友宜今（25日）視察中和疫苗接種站。（葉書宏攝）

Omicron變異病毒株疫情蔓延，新北市長侯友宜今（25日）視察中和疫苗接種站。（葉書宏攝）

新北第3劑達18.3％ 接種站春節僅休息2天

Omicron變異病毒株疫情蔓延，新北市長侯友宜今（25日）視察中和疫苗接種站，侯表示，新北市第3劑的接種完成率為18.3％，農曆春節期間，僅有除夕、大年初一沒有疫苗接種服務，大年初二有中和機動接種站，年初三又有33家醫療院所，呼籲符合接種資格民眾把握機會儘早接種。

侯友宜表示，醫護人員非常辛苦，去年要防疫又要疫苗接種，尤其春節期間還要照顧病患，新北的醫護同仁要施打全國最大的量，又要服務最多的病人，所以除夕、初一讓他們喘口氣，繼續接種下去。

侯友宜表示，新北市截至1月23日第3劑的接種完成率為18.3％，超過全國平均16.6％，呼籲尚未接種第3劑符合規定的民眾盡速接種。

至於春節期間疫苗的接種廠牌，侯友宜說，若莫德納充足就會提供莫德納，另外還有BNT，會以這兩種疫苗為主，會視整體狀況調配，民眾只要有需求，符合規定就來施打。

衛生局表示，為守護市民朋友健康，新北市春節期間疫苗接種不打烊，將在中和環球商場開設「機動接種站」，提供莫德納或BNT疫苗隨到隨打接種服務，服務期間從1月27日至1月30日（小年夜），除夕、初一休息，接著2月2日（初二）至2月6日（初六），一共9天，每天下午1時30分至4時30分、下午5時30分至8時30分兩個時段，天天提供1千個名額，接種1、2、3劑都可以，鼓勵大家趕快接種疫苗提升保護力。