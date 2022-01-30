新北市長侯友宜今（30日）上午8時許前往江翠採檢站視察防疫計程車隊。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（30日）上午8時許前往江翠採檢站視察防疫計程車隊。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（30日）上午8時許前往江翠採檢站視察防疫計程車隊。（葉書宏攝）

防境外病毒入侵社區這一點最重要 侯友宜曝新北今＋0

新冠疫情未趨緩，Omicron變異病毒株來襲，新北市防疫計程車隊平均每日載送580趟次，新北市長侯友宜今（30日）表示，全市整備300輛防疫計程車，目前共有186名防疫計程車司機，已全數完成2劑疫苗接種，其中目前完成第3劑疫苗接種則有106人，占57％。

侯友宜今（30日）上午8時許前往江翠採檢站視察防疫計程車隊，並致贈春節加菜金，表達感謝之意，也提醒運將們務必做好自身防疫保護措施，保障乘客和自身安全。

侯友宜表示，市府每周都會提供公費快篩劑給司機自行篩檢，並會監控PCR篩檢結果，只要符合打第3劑疫苗資格者，衛生局會專案協助安排接種，讓第一線防疫人員儘速提升保護力。

交通局長鍾鳴時表示，新北市防疫計程車隊因應春節檢疫專案自去（110）年12月21日整備至今年1 月29日止，出勤上線有186輛，累計載送2萬3189趟次，平均每日載送580趟次，相當辛苦。

交通局運輸管理科科長林詩欽指出，防疫計程車隊僅能載送中央防疫指揮中心指派對象，不能載送一般乘客；且出勤前與每趟任務完成後均會進行清消，包括車門把手、車內隔簾、座椅、椅背、車門內側扶手、扶勾、車窗玻璃，並要求司機落實防疫裝備穿戴，以完善保護司機和乘客。

交通局持續加密稽查計程車服務中心及醫院、車站計程車招呼站排班計程車及司機的防疫措施，也籲請乘客戴口罩、勤洗手、實聯制、車上禁止飲食、少交談，共同對抗疫情。