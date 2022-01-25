三商家購（美廉社）公布2021年最新營收，業績逆勢成長較前年（2020年）同期成長近6%。美聯社自2018年起，陸續集結全台近13家行動支付業者，打通各種支付環節，推廣全支付倡導結帳零接觸。

美廉社觀察，非現金交易金額年成長率超過3成，占整體業績近20%，支付排名分別為信用卡、悠遊卡、LINE PAY、Pi錢包。繼2021年展開與外送平台的結盟後，讓原35歲至55歲的中年消費群眾，向年輕區塊融合，既有消費者也逐漸從現金結帳，轉而往電子支付，有賴於美廉社與各家支付提供的獨家優惠 ，在消費同時也能獲得實際回饋。

美廉社即起結盟7-11 OPEN POINT生態圈。（美廉社提供）

美廉社延續2021年計畫，宣布攜手7-11經營的OPEN POINT生態圈，使用OPEN 錢包、icash Pay合作，享受更便利的跨通路生態圈體驗，即起凡OPEN POINT會員至美廉社購物，即可使用OPEN錢包或icash Pay支付，不限金額筆筆回饋OPEN POINT點數，若同時是美廉社會員，還可同時累點折抵現金，一筆消費雙重累點。