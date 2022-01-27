行政院主計總處今公布2021年第4季經濟成長率(GDP)為4.88％，綜合去年全年經濟成長率概估為6.28％，創下自2010年以來的11年新高，也比上一次預測來的高。主計總處表示，主因是全球景氣表現較預期好，外需出口暢旺帶動關係。

2021年GDP可以破6.2％，主計總處專委吳佩璇表示，去年11月預估時是6.09％，但全球景氣熱度比預期好，使第四季商品出口年增26％，全年商品及服務輸出成長11.92％，是優於預期原因。

另外，在資本形成方面，因中美貿易爭端，台商回流擴增產能，以及國內半導體廠商推先進製程，綠能發電風力與太陽光電積極布建，都推升各類投資，對經濟成長率貢獻達3.26個百分點，也是經濟表現好原因。

不過，全年民間消費負成長0.22％，是連2年見黑。吳佩璇解釋，主要去年整個第四季還是處於二級警戒，民眾在進行相關消費有些自律，且總量管制11月初才解除，才使民間消費負成長。

展望今年GDP預測，吳佩璇表示，得等2月才會正式發布，目前無法發表。不過2022年雖然有Omicron變異病毒干擾，但國際組織對全球經濟成長率還是維持持平看法，認為處於穩定復甦軌道上。