受惠出貨持穩、原材料成本下降，長興（1717）自結2021年12月營業利益2.51億元，年增6.72％，稅前盈餘2.21億元，年成長39.68％，每股稅前盈餘0.18元；累計全年稅前盈餘44.32億元，年增40.94％，創歷史新高表現，每股稅前盈餘3.57元。

展望2022年，長興表示，高階PCB、IC載板市場需求強勁，真空壓膜機供不應求，持續規劃擴增產能；乾膜光阻新建的蘇州第三條塗膠生產線，預計今年年中投產，營運蓄勢更上層樓。

長興2021年12月營收年增7.91％，其中，特用材料營收10.67億元，重回第三季高檔表現。受惠原材料成本下降，12月平均毛利率略優於11月，惟年末季節性費用支出等因素，營業利益2.51億元，與11月持平，較2020年同期成長6.72％。

長興指出，12月處分持有子公司「長鼎電子材料（蘇州）有限公司」60％股權，認列處分損失，因而單月稅前盈餘2.21億元，較11月略減18.77％，但仍較2020年同期成長39.68％。長鼎電子是長興與日本株式會社山櫻化研合資設立，長期處於虧損狀態，處分後將可降低公司負擔。

長興強調，除持續投入研發提升競爭力，亦有新產能加入營運。合成樹脂可望因銷售量增及成本改善脫離低谷，獲利表現將漸入佳境；東南亞市場需求顯著成長，馬來西亞廠虧損已逐步收斂，市場布局成果將逐步顯現。

特用材料市場需求持穩，長興將提升產能效率並拓展市場。電子材料方面高階PCB、IC載板市場需求強勁，真空壓膜機供不應求，長興也持續規劃擴增產能；乾膜光阻部分，於2021年投資新建的蘇州第三條塗膠生產線，預計今年年中投產，預期可貢獻營收增長動能。