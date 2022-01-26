旺宏(2337)去年度營收和獲利雙雙創新高，上季每股盈餘達2元，去年獲利年增125%，EPS為6.48元，改寫26年來新高。總經理盧志遠，看好今年所有產品線表現，其中仍供不應求的NOR Flash市場看不到烏雲，第一季毛利率向上在望。

旺宏總經理盧志遠表示，看好今年所有產品線表現，尤其NOR Flash仍供不應求，加上今年資通訊產業景氣暢旺，看不到一片烏雲，對價格的走勢自然正向看待，至於3D NAND的布局，盧志遠提到，96層3D NAND預計年底量產，48層3D NAND已經進入量產出貨階段。對於今年營運表現，旺宏去年NOR Flash產品高容量占比大幅提升，加上產品漲價及部分跌價損失回沖等因素，帶動毛利率成長。今年持續優化產品組合，首季毛利率將較上季成長，毛利率可望逐季走揚下，全年毛利率挑戰高於上季水平、以去年上半年更佳為目標。

而針對大摩先前報告認為，NOR Flash供應商已漲價，預計2022年整體定價上行空間有限，且漲價題材已反映在股價上，盧志遠指出，個人電腦、平板、監視器、液晶電視、遊戲機、機上盒等市場需求略疲軟，但旺宏營運體質已不同，雖然占比仍多，不過不再完全聚焦在個人電腦及消費性電子市場，公司接軌5G、車用電子、工業用、醫療等非PC端的應用，主力反而是成長的，外資會有不同觀點但不夠全面。

旺宏線上法說會，公布2021年第4季財報，旺宏受惠產品售價揚升、產品組合調整，以及存貨迴轉利益貢獻，上季合併營收145.45億元，季減2.9%、年增43.2%，營業毛利68.63億元，季增7%、年增109%，營業毛利率47.2%，季增4.32個百分點、年增14.8個百分點，營業淨利40.94億元，季增17%、年增185%，營業淨利率28.1%，季增4.75個百分點，因業外獲利減，稅前盈餘40.41億元，季減34%、仍年增199%，稅後盈餘36.92億元，季減32%、較2020年同期成長近2.2倍，單季每股盈餘2元。

受惠三大產品線出貨暢旺、價格調漲，以及出售6吋廠認列業外獲利，旺宏2021年全年度營收及獲利雙雙創下歷史新高！2021年合併營收505.72億元，年增27.06%，營業毛利210.5億元，年增57%，營業毛利率41.6%，年增7.9個百分點，營業利益110.64億元，年成長88.6%，稅前淨利133.28億元，年增128%，稅後淨利119.63億元，年增125%，登新高，基本每股盈餘6.48元，相較前年2.9元顯著提升，並寫26年新高。

就各產品來看，NAND型快閃記憶體、NOR型快閃記憶體及唯讀式記憶體(ROM)出貨分別佔旺宏營收淨額14%、52%及28%，其中NAND型快閃記憶體佔去年第4季營收淨額14%，雖然季減11%，但年增125%；NOR型快閃記憶體佔去年第4季營收淨額52%，季減2%，但年增100%；唯讀式記憶體(ROM)佔上季營收淨額28%，較季減2%，年減11%；至於晶圓代工事業群佔上季營收淨額6%，季增7%，年增1%。

目前NOR營運現況，4Q21位元出貨量維持高檔，年增加55%，季減少7%；55nm製程持續提高佔比，年增加55%，季增加7%，已佔總位元出貨量58%；而價格持續上漲，主因為特定目標終端市場需求強勁，旺宏持續聚焦高品質及高容量產品。至於旺宏的high density NOR在前年Q4華為事件沉寂後，自5G、數據中心和車用電子的強勁需求下，去年出貨季季攀升。SLC NAND部分，19nm製程佔總位元出貨量59%，而上季位元出貨量下滑主因策略性產能調整，目前價格方面將持續上漲。

旺宏日前跟進台積電腳步，啟動「居家、異地辦公」，周二晚上也發重訊指出，原本打算捐贈新冠肺炎疫苗卻取消之原因，旺宏去年7月27日董事會通過，為降低公司員工染疫之風險、確保公司正常營運與國際交易，以及善盡公司社會責任，預計捐贈20萬劑給行政院衛福部疾管署，金額1.2億元，但食藥署要求公司採購之疫苗應「全部無償捐贈政府」與公司董事會決議其中40%由公司及協力廠商使用之狀況相左，又鑒於旺宏員工新冠肺炎第二劑之施打率已達87%，考量上述2大原因，決定取消捐贈疫苗。

南亞科(2408)將在台股封關日(26日)周三下午15時接棒召開線上法說會，而另一家記憶體製造廠華邦電(2344)則預定在年後2月11日舉行2021年下半年法說會。