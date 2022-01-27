長興(1717)2021年12月稅前盈餘2.21億元，較去年同期成長39.68％，每股稅前盈餘0.18元；累計全年稅前盈餘44.32億元，年增40.94％，創歷史新高，每股稅前盈餘3.57元。

長興2021年12月合併營收44.18億元，較去年同期成長7.91％，與上月持平，其中，特用材料12月營收10.67億元，重回第三季高檔表現。受惠原材料成本下降，12月平均毛利率略優於上月表現，惟年末季節性費用支出等因素，致營業利益2.51億元，與上月持平，較去年同期成長6.72％。

由於2021年12月處分持有子公司「長鼎電子材料（蘇州）有限公司」60％股權，認列處分損失，因而單月稅前盈餘2.21億元，較11月略減18.77％，但仍較上年同期成長39.68％。長興表示，長鼎電子是長興與日本株式會社山櫻化研合資設立，長期處於虧損狀態，處分後將可降低公司負擔。

展望2022年，長興持續投入研發提升競爭力之外，亦有新產能加入營運。合成樹脂可望因銷售量增及成本改善脫離低谷，獲利表現將漸入佳境；東南亞市場需求顯著成長，馬來西亞廠虧損已逐步收斂，市場布局成果將逐步顯現。

特用材料市場需求持穩，長興將提升產能效率並拓展市場。電子材料方面，高階PCB、IC載板市場需求強勁，真空壓膜機供不應求，長興也持續規畫擴增產能；乾膜光阻部分，於2021年投資新建的蘇州第三條塗膠生產線，預計今年年中投產，預期可貢獻營收增長動能。