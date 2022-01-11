富邦金(2881)2021年12月自結稅後淨利37.72億元；2021年全年稅前淨利1660.50億元、稅後淨利1446.06億元，較2020年同期大幅成長60%，每股稅後盈餘(EPS)為12.49元。受惠主要子公司成長動能強勁，富邦金控累計2021年全年稅前淨利、稅後淨利及每股盈餘皆創下歷史新高，連續13年蟬聯金控每股獲利王！子公司包括富邦人壽、富邦產險、富邦證券累計2021全年稅後淨利皆創下年度歷史新高；富邦人壽全年稅後淨利更首度突破千億元大關。

富邦金控12月底淨值約9500億元，普通股每股淨值72.36元。截至12月31日，富邦金控已取得日盛金控58.39%股權，而富邦金於12月認列日盛金投資收益1.2億元。

富邦人壽2021年12月稅後淨利為12.06億元，累計2021年全年稅後淨利突破千億達1019.34億元，較去年同期成長68%，富邦人壽維持在台股彈性操作並持續實現投資獲利。台北富邦銀行2021年12月稅後淨利13.38億元，較去年同期成長153%，累計2021年全年稅後淨利187.78億元。富邦產險2021年12月稅後淨損0.61億元，主因總公司大樓規劃重建，產生一次性報廢損失；累計2021年全年稅後淨利68.45億元，較去年同期成長21%。富邦證券2021年12月稅後淨利3.09億元，累計2021年全年稅後淨利70.77億元，較去年同期成長68%。