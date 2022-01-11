台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼廠榮剛(5009)2021年12月營收8.52億元 年增率45%，比11月則小減4.1%，2021年第四季營收登上全年最佳的25.47億元，季增約4.3%；2021年全年自結營收87.71億元，較前一年增加14.75%。隨著新產能即將試車，未來營運前景持續看好。

榮剛表示，受到海運塞港缺櫃的影響，加上最後一週聖誕假期，使得部分外銷鋼品需延遞至1月出貨，不過鋼價持續走揚帶動公司營收站穩相對高點，維持在復甦軌道之上，預期2021年全年獲利可望交出近年來最好的成績單。

榮剛指出，包括碳中和議題、美國基建、中國鋼鐵減產等議題在未來數年將持續發燒，帶動鋼市持續成長；公司自2021年以來積極實行的精實生產、原物料策略採購以及擴大工具鋼市占等策略已收獲相當之成效，加上今年下半年50噸爐即將試車，將有助未來營收持續攀升，獲利表現會更加亮眼。

回顧去年，隨著鋼鐵業復甦，榮剛去年營收逐季成長，2021年前三季稅後淨利5.06億元，改寫近6年同期新高。2021年前三季毛利率25.23%，年增11個百分點；稅後淨利5.06億元，年增3.21倍，每股淨利為1.15元。