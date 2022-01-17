大陸國家統計局17日公布多項宏觀數據，2021年大陸全國房地產開發投資年增長4.4％，增速低於1～11月的6％，創下2020年7月以來最低（當時為3.4％），兩年平均增長5.7％；2021年房屋新開工面積年減11.4％，1～11月下降9.1％。

未受新冠疫情影響前的2019年全年房地產投資年增率為9.9％，新開工面積年增率8.5％；2020年二者分別為增長7％和下降1.2％。

統計局並公布，2021年商品房銷售面積年增1.9％，商品房銷售額增長4.8％，兩年平均增長2.3％和6.7％。1～11月則分別年增率4.8％和8.5％。

2021年房地產開發企業到位資金年增長4.2％，1～11月年增7.2％。

路透報導，展望2022年，保障地產行業良性發展要求下，融資等政策雖將有所改善，但過去20多年房市快速發展週期將不復存在，市場或進一步下滑。