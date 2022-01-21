網飛（Netflix）今年第一季用戶增長預測意外疲弱，使業務快速復甦的希望破滅，受此打擊，該全球最大串流媒體平台周四盤後股價重挫20%，報405.20美元，抹去了大部分其2020年以來由這場大流行病帶動的漲勢。

網飛預估今年1至3月將增加250萬個新用戶，連分析師預估值（590萬）的一半都不到。

該公司表示，提出保守的成長預期，是因為「柏捷頓家族：名門韻事」（Bridgerton）第二季和萊恩·雷諾斯 （Ryan Reynolds）主演的穿越電影「亞當計畫」等預期中的影視內容延後上檔。此外，來自同業的競爭加劇，亦是用戶增長放緩的原因。

受網飛股價大跌拖累，其競爭對手華特迪斯尼（Walt Disney Co）周四盤後跌4%。串流媒體設備公司Roku跌5%。那斯達克100指數期貨目前跌近1%，顯示交易員預期周五以科技股為主的那指可能開低。

網飛去年第四季新增用戶達830萬個，低於市場預期的840萬個。截至2021年底，其全球用戶總數達到2.218億個。

該公司在給股東的信中表示，新冠疫情還在肆虐，以及像拉丁美洲等幾個地區的經濟陷入困境，可能導致了訂閱用戶增長無法回復到疫前水準。

共同執行長Ted Sarandos在發布財報後的法說會上表示，這場大流行病帶來很多挑戰，讓預測訂戶數量變得困難，但所有業務基本面都非常穩健。

網飛公布去年第四季經調整後每股盈餘為1.33美元，遠優於市場預估的82美分。營收為77.1億美元，符合市場預期。

該公司上周調漲了其最大市場美國和加拿大的訂閱價格。分析師表示美國和加拿大市場的業務成長停滯不前，現在網飛正在將目光轉向海外。

一些分析師表示，當網飛在2019年增加了2790萬個用戶時，市場原本預期網飛的用戶增長會在今年穩定下來，並回復到疫前的增長速度。

網飛預估今年第一季營收為79億美元、每股盈餘為2.86美元，落後市場預期的營收81.2億美元、每股盈餘3.37美元。