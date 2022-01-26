微軟上季業績表現優於市場預期，且在智慧雲（Intelligent Cloud）業務帶動下，本季營收展望意外樂觀，目前盤後股價上漲1.22%，報292美元。

微軟周二盤後股價陷入劇烈震盪，稍早曾上漲3%，也曾一度重挫約5%。該公司上季財報引發投資人對其成長前景的擔憂，給盤後股價帶來壓力，但其隨後發布的展望緩解了投資人的不安情緒。投資人希望獲得微軟的保證，確定該企業雲端事業仍將強勁成長。

投銀Jefferies分析師Brent Thill表示，上季表現是不錯，但不如我們過去幾季看到的那樣好，但其第三財季財測確實扭轉了局面，也救了那斯達克指數。此外，微軟看好Azure事業營收將連續成長的預測，也給雲端運算服務需求仍將保持穩健提供了強而有力的保證。

目前那斯達克100指數期貨上漲0.54%，扭轉了稍早在一般交易時段的崩跌逾2%。

微軟第二財季（截至2021年12月底）營收年增20%，為517.3億美元，優於市場預期的508.8億美元。淨利為187.7億美元，相當於每股盈餘2.48美元，較前一年同期成長，並優於市場預期的2.31美元。

微軟旗下規模最大、提供雲端服務和旗艦雲端產品Azure的部門，第二財季營收年增26%，而包含Office 365在內的事業營收年增19%。

Azure及相關業務營收年增46%，僅大致符合市場預期，且與2020財年動輒成長約60%相比呈現持續放緩的趨勢。

不過，微軟預期在Azure平台強勁增長拉動下，第三財季智慧雲事業營收估將介於187.5億～190億美元，遠優於市場預估的181.5億美元。

投銀Jefferies分析師Thill表示，雲端運算這股強勁的成長動能讓微軟受益，也可能反映在其競爭對手亞馬遜和Alphabet旗下谷歌即將發布的財報中。

微軟也對其他事業提出樂觀的展望。其「更多運算」（More Computing）事業第三財季營收估將達到141.5億～144.5億美元，優於華爾街預估的138.8億美元。

「生產力和業務流程」（Productivity and Business Processes）事業第三財季營收估將介於156億～158.5億美元，高於市場預估的157.2億美元。

本財年全年營業利益率也估將較前一年略為攀升。

投資人還相當關注微軟日前宣布以690億美元收購動視暴雪（Activision Blizzard）的計畫。

微軟表示，這項收購案將有助於提高Xbox遊戲事業的內容和服務收入。第二財季Xbox事業營收年增10%，較前一年同期的成長40%放緩，更較2020財年第四季的成長65%大幅衰退。