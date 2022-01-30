奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享1/31～2/6星座運勢，處女座事業運最旺，摩羯座愛情運最旺，水瓶座金錢運最旺；另外射手座事業運需要留意，巨蟹座愛情運需要留意，牡羊座金錢運需要留意。從整體運勢來看，天秤座、天蠍座、摩羯座、水瓶座運勢最旺，整體運勢達4顆星，一定要好好把握下周的好運。

▍牡羊座

整體運勢★★

牡羊朋友過往努力打下的根基，在下周動搖起來，也因此讓牡羊朋友顯得分身乏術，許多問題需要親手親為的解決，一整周感到疲憊不堪。正偏財運皆不佳，支出莫名增多，可能遭遇破財，下周要多加注意。

▍金牛座

整體運勢★★

下周金牛朋友，對於過往事情變得比較在意，多少影響到目前的生活。過去的事情就過去了，建議別再反覆回想，影響心情。

▍雙子座

整體運勢★★

雙子朋友在下周顯得積極許多，改掉怠惰的心態，要多把握這段時間好好努力。

▍巨蟹座

整體運勢★★★

巨蟹朋友下周做事顯得較粗心，也埋下了隱憂，建議做事要更積極並細心一點，以免影響往後的發展。感情方面，雙方都不太用心，建議要多花點心思經營，可別因為忙碌疏忽了另一半。

▍獅子座

整體運勢★★

信心消退許多的一周，讓獅子朋友對於手邊的事情掌握度都降低許多，面對這樣的自我疑慮或是信心消退，奧斯老師建議要更堅定些。

▍處女座

整體運勢★★★

下周將是充滿開心與愉悅的一周，心靈上的喜悅反應在外在，讓處女朋友整體看起來都清新不少，讓長久以來的緊繃放鬆不少。事業有望朝成功的方向前進，手邊繁雜的工作與事情，也可以告一個段落。

▍天秤座

整體運勢★★★★

踏實的因素在下周完全落實在天秤朋友的生活當中，而這樣的態度將讓你周遭朋友感覺安心穩定，所以下周將會是實際的一周。

▍天蠍座

整體運勢★★★★

下周天蠍朋友，對於自我能力提升感到非常有興趣，想做些改變讓自己更好，建議下周要好好把握這想法，並且付出行動。

▍射手座

整體運勢★★★

射手朋友下周總是想要放棄，不再像過去那麼理性，失去邏輯思考能力，面對事情也顯得被動許多。面臨工作也顯得被動許多，無力感將強烈出現，以致在處理事情或面對問題時，都多了份厭倦感。

▍摩羯座

整體運勢★★★★

摩羯座的朋友對現況感到不知足，懂得調適身上的壓力，願意花較多時間在目前的生活中，但切忌可別停下進步的腳步。愛情順遂，喜歡現在的相處模式，雖然沒有大問題，但內心中的疙瘩及價值觀落差，也要適時的溝通與調整囉！

▍水瓶座

整體運勢★★★★

水瓶朋友下周的思緒清晰許多，解決問題的能力也明顯提升，正財運良好，若是設計性質、業務性質或企劃性質工作的朋友，下周將有賺錢機會。

▍雙魚座

整體運勢★★★

雙魚朋友長久的堅持，在朋友及家人間讓動搖許多，情緒的影響在下周也稍微加劇不少，奧斯提醒下周在面對自己想做事情可要在多堅持一點囉！

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】