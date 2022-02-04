今天是立春節氣，同時也是正式告別金牛年進入水虎年運勢的日子，風水命理專家邱彥龍分析12生肖虎年運勢，並提醒屬虎、蛇、猴、豬的人犯太歲，最好安太歲，有助逢凶化吉，屬虎、兔、龍、猴容易受三角關係困擾，要好好處理感情問題。

▍鼠

2022年可以把衝動的動力用在事業上，會有好成績，不過如果感到不對勁，也請相信直覺，不然容易導致人際不和招來小人。合作案儘量低調，會有不錯的進展，只要付諸行動，2022年事業、財富都將更上一層樓，也有機會找到心儀對象，但是自己跟家人的健康要特別注意，不然有因此破大財的狀況發生，注重養生可逢凶化吉。

▍牛

2022年保持正向能心想事成，名氣、人氣皆旺，即使遇小人，貴人運還是超強，並且第六感非常準，財運很旺，適合在今年搬家、賣房或換租。在聚會或社群網路上容易遇到心儀對象，但小心遇到感情騙子，失財又失身。

▍虎

2022年是太歲年，雖然有壓力在，但以前積累的能量，在今年會開花結果，有很好的人氣與名氣，升官發財的運勢非常強，一定要好好把握機會努力爭取，溝通時需謹言慎行，千萬不要因說話得罪人而遭小人陷害。感情上會遇到地下戀情或秘密戀情，已婚者小心三角糾紛，單身者反而可以把握今年桃花運旺，早日讓自己脫單。

▍兔

2022年太歲偏坐，今、明連續兩年需安太歲，否則投資容易斷頭、工作會有變動，只要凡事不要太糾結或鑽牛角尖，積極往外拓展或靠網路社群行銷國外，還是有貴人運和幸運之神眷顧，有賺大財的好運。桃花運旺，已婚者容易扯上三角關係，單身的男女今年可以脫單，請把握良機。

▍龍

2022年心情起伏較大，容易陷入鬥爭是非，學會不與人爭是今年的重要課題。小心另一半、合夥人或客戶會出問題，導致糾紛、官司及破財。整體上工作、財運還是很旺，切記避免感情、金錢糾紛，有三角關係的要小心官司。

▍蛇

2022年是太歲年，刑太歲(偏沖)，已婚者容易婚變，慶幸的是還能維持住朋友關係，單身者有機會以結婚為前提交往，特別容易在出遊時進展神速，但請父母或長輩不要干涉，否則會破局。另外，雖然偏財運旺，但正財運比較弱，適合自由接案，尤其是替人媒合仲介、牽紅線等成功率特別高。

▍馬

2022年讀書運很旺，但容易因為戀愛而錯失機會，投資易虧損，記得設停損點，建議今年好好先充實自己、精進自我，才是最好的選擇，並建議找到自己的宗教信仰，度過運勢比較弱的一年。

▍羊

2022年的功課就是要懂得放過自己、不要跟自己過不去，工作壓力會比較大，需要親力親為，不能懶散，容易受員工、下屬或同事影響，讓你財庫破洞，記得設定原則跟規範才不會開銷太大，同時要保持思緒清晰，否者工作事業有倒閉危機或換行的情況發生，切記家和萬事興，一旦跟家人吵吵鬧鬧，好運會被破壞掉。

▍猴

2022年是太歲年，沖太歲，容易因前世或過去業障而遇到官司、三角感情牽扯、離婚或拆夥等狀況，還好先天大吉星相伴，能夠逢凶化吉，又有貴人相助，所以不用太擔心，新的一年事業運和工作運還是很旺。感情上，單身者可以在工作、讀書的環境中遇到心儀對象，有機會步入婚姻，但不要讓長輩插手，否則容易破局。

▍雞

2022年會很想工作，最好離開現在的地點到外地或國外工作，會有貴人提拔和無形界的幫助，財運爆棚，但身體要多注意，尤其隱疾或查不出病因的問題，恐怕是跟祖先或祖墳有關，小心生死劫、交通意外，最好投保意外險，不但多一點保障，也可避災。

▍狗

2022年事業運很強，升官發財運旺，事業拓展也會很順利，可以說是心想事成，像火箭一樣快速升空，但記得國外運會稍差，要注意小人來破財，也要小心桃色糾紛被搬到檯面上。感情上，單身者今年不缺對象，但也要謹慎挑選，否則也容易遇到爛桃花。

▍豬

2022年是太歲年，破太歲(偏沖)，切記不要對他人惡言相向，否則會招來小人報復。海外、遠地、網路行銷、貿易方面財運特別旺，可以集結一幫志同道合的夥伴一起打拚，新的一年會有轉運的感覺。感情上，未婚者出遠門比較容易會遇到心儀對象，或發展異地戀、甚至會有一夜情發生，想找男女朋友的請移駕外地。