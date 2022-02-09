明(10日)威力彩頭獎上看11.5億，究竟這天誰的財運旺爆，有機會將大獎抱回家呢？命理專家小孟老師特別點名，雙子座、水瓶座、雙魚座、處女座以及生肖龍、兔、馬、豬，若再搭配血型A型與AB型的人，偏財運勢是旺上加旺。

Top4：雙子座

2月10日穀神星落入雙子座的宮位，顯示雙子座能五穀豐收，財氣充沛，建議雙子座的人下注前可拿紅包袋裝一點米，米代表穀物，再到投注站下注，就能得到穀神的加持，中獎機率就會提升。

Top3：水瓶座

太陽與土星落入水瓶座的命宮，顯示水瓶座能得到太陽與大地之母的能量，建議穿大地色系衣服後再到投注站下注，如：象徵樹幹的灰褐色、泥土的棕黃色、草地綠葉的綠色，都能得到大地之母的加持讓你的數字靈感增強、財氣瞬間爆漲。

Top2：雙魚座

木星與海王星落入雙魚座命宮，海王星象徵水能量，建議下注前可以買個礦泉水，一隻手拿著礦泉水一隻手摸樹，冥想喜歡的數字，再前去投注站下注，下注完手握彩劵然後喝幾口手中的水，就能得到海王星與木星的加持。

Top1：處女座

水星、金星、火星進入處女座的偏財宮，顯示處女座財運能量噴發，然而水星為藍色，金星為白色，火星為紅色，綜合起來的顏色為紫色，建議下注前多吃紫色食物，像是芋頭、茄子、紫米飯、葡萄等。都能提升大量財氣。

好運生肖：龍、兔、馬、豬

以上4星座、4生肖，若再搭配A型與AB型的人，偏財運勢會更加提升，因為A型與AB型的人，判斷力較強能有強大的排列組合能力，可增強中大獎的機率。

財運最旺時段：

中午11：00-13：00

下午15：00-17：00

晚上17：00-19：00

開運方位：東北方