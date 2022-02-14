新億萬富豪誕生 威力彩頭獎一注獨得12.1億 22:032022/02/14 中時新聞網 郭匡超 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威力彩頭獎由台中市大甲區蔣公路161號「鑫玉龍台灣彩券」開出，一注獨得。（圖／本報系資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 威力彩今天晚上開獎，已經連續摃龜32期的威力彩頭獎今晚出現超級幸運兒，由一人獨得12.1億元獎金，賣出頭獎彩券的是台中市大甲區蔣公路161號的「鑫玉龍台灣彩券 」。 今晚開出的威力彩第一區中獎號碼為36、04、08、30、19、29，第二區中獎號碼為04號。頭獎幸運兒一人獨得，稅後可領到9.68億元獎金。 大樂透1億頭獎未送出 春節大紅包14位百萬富翁誕生 威力彩頭獎6.9億 今晚花落誰家 #億萬富豪 #誕生 #威力彩頭獎 #注獨得 #威力彩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 財神最愛這縣市 威力彩、大樂透、雙贏彩頭獎開最多 09:362022/01/30 生活 威力彩頭獎衝11億 「4生肖、4星座、2血型」財運旺爆 09:422022/02/09 運勢 情人節財富自由靠它了 12.5億威力彩頭獎號碼開出 21:032022/02/14 財經 拚財富自由！頭獎9.1億威力彩獎號開出 中了年假繼續放 21:002022/02/07 財經 頭獎11.5億！威力彩獎號出爐 中了明天遞辭呈 21:002022/02/10 財經 威力彩頭獎衝9.1億元 大樂透春節大紅包剩202組 03:192022/02/04 財經 威力彩上看6.2億「黃金右手」曝光頭獎得主都這樣買 08:362022/01/27 財經 財神爺沒來！威力彩、大樂透都槓龜 24人獨抱百萬紅包 22:072022/01/31 財經 大樂透頭獎今晚未開出 開工日上看1.6億元 22:422022/02/06 財經 威力彩連29槓頭獎上看8億 大樂透1.3億 獎號一次報你知 20:402022/02/03 財經 財神爺發威 ！大樂透3.9億元頭獎一注獨得 獎落高雄 22:092022/01/28 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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