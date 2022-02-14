威力彩今天晚上開獎，已經連續摃龜32期的威力彩頭獎今晚出現超級幸運兒，由一人獨得12.1億元獎金，賣出頭獎彩券的是台中市大甲區蔣公路161號的「鑫玉龍台灣彩券 」。

今晚開出的威力彩第一區中獎號碼為36、04、08、30、19、29，第二區中獎號碼為04號。頭獎幸運兒一人獨得，稅後可領到9.68億元獎金。