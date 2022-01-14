擁有30年歷史的私募股權投資巨頭TPG周四在那斯達克首日上市，其股價以大漲12%，跳升至33美元開出，終場上漲15.25%，收在34美元，市值突破100億美元，達到104億美元。

TPG執行長Jon Winkelried在接受路透社訪問時表示，未來TPG將考慮跨足信貸和基礎設施等其他領域。

TPG的股票首次公開發行（IPO）價格為每股29.50美元，超出原先設定的28～31美元目標區間。

該公司前身為德州太平洋投資公司（Texas Pacific Group），創立於1992年，目前旗下管理的資產高達1090億美元的資產，包括Spotify、漢堡王、優步和Airbnb、McAfee等多家知名企業。

截至2021年9月的前三季，TPG營收達到38.9億美元，較2020年同期的5.644億美元大幅成長。其去年前三季淨利成長逾4倍，達到17億美元。