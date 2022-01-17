根據印尼最新官方數字，由大宗物資所推動的出口趨緩，同時加上進口又創新高之下，印尼上個月的貿易順差縮至10.2億美元，為20個月以來最低，超乎市場預期。

進口受到新冠病毒的影響而不振，但出口藉著煤炭、棕櫚油、銅、錫、鋼鐵和橡膠等大宗物資價格大漲，使得這個東南亞最大經濟體，自2020年5月迄今，每個月都可嘗到貿易順差的甜美果實。

印尼12月的貿易順差，僅是市場預估值31.3億美元的3分之1，也遠低於2021年11月的35.1億美元。在進口方面，上個月達新高紀錄213.6億美元，年增47.93%，明顯超過預估值39.4%。

印尼政府表示，進口創新高，表示經濟環境正在改善。同時，出口年增率為35.3%，市場預估為40.4%，因為中國大陸正提高自有燃料產量，減少對印尼的煤炭依賴。

印尼這個天然資源豐富的國家，上個月總出貨金額為223.8億美元，是繼2021年11月的228.4億美元之後，單月第2高。

專家學者示警，為避免自己缺電，自元月開始實施的煤炭出口禁令，可能會使印尼出現貿易逆差，因為煤炭出口約占印尼總出口量14%。這項出口禁令已對大礦商放寬，但還是會影響到占4成產能的小礦商們。

2021一整年，印尼出口破天荒的到達2315.4億美元，進口則為1962億美元，貿易順差為353.4億美元，創2007年以來最高額度。