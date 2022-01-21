CNBC引述美國健身器材供應商派樂騰（Peloton）內部文件指出，由於聯網飛輪機與跑步機需求銳減，因此暫停生產，消息一出，派樂騰周四（20日）股價暴跌24％，市值蒸發25億美元。

派樂騰周四稍晚表示，正在採取積極的修正行動以提升獲利，估計第二季營收約11.4億美元，先前預測區間為11億到12億美元。不過該公司未就停產報導多作評論。

根據CNBC報導，派樂騰在1月10日的機密文件顯示，因需求大幅衰退，規劃2月和3月暫停Bike飛輪機產線，並自下月開始，Tread跑步機停產6周。