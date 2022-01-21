西門子能源在周四下調了財測前景。此前旗下的風力發電部門西門子哥美颯(Siemens Gamesa)警告供應鏈問題持續，這再次給西門子能源壓力，要求其全面接管該部門，以便更好地處理問題。西門子能源持有西門子哥美颯67%的股份。

西門子能源預計2022年的息稅折舊攤銷前獲利(EBITA)的獲利率在2%至4%，低於此前預估的3%至5%水準。

子公司西門子哥美颯先前第三次大幅下調前景展望，讓西門子能源大為頭痛。

西門子哥美颯在周四稍早發表聲明，稱供應鏈方面的中斷對業績產生了負面影響，目前預計這種中斷的持續時間將比先前預期的更長，進一步受到新冠疫情的持續影響。

西門子Gamesa的在岸部門一直陷入困境，這也是新一類渦輪機的升級問題造成的。該公司的獲利預警，也讓西門子能源執行長Christian Brunch有了理由，收購西門子哥美颯剩餘股份(價值約43億歐元)，或是以其它方式加快轉虧為盈的進度。

根據初步數字，西門子哥美颯第一季的息稅前損失為3.09億歐元。這些將轉化為西門子能源虧損。