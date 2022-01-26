國際貨幣基金(IMF)說，由於Omicron變種病毒的干擾、勞工的短缺以及能源價格高漲，下調英國今年的經濟成長預測，但上調對2023年的預測。

IMF表示，英國2022年GDP為成長4.7%，2023年則為成長2.3%。相較之下，先前的預測為分別成長5.0%和1.9%。

IMF是在季度的全球經濟展望上做出新預測，IMF在對G7國家的2022年經濟預測，除了日本之外，對英國為最低的成長預測。

在英國，Omicron病毒的干擾、特別是在勞工和能源市場的供應鏈限制，因此下修對英國成長預測。

由於費率上升約50%，大多數英國家庭的能源帳單將在四月大增；而整體CPI可能達到近30年最高水準。

反貧困運動人士敦促政府擴大對貧困家庭的援助，以支援他們的能源支出。而這一支出範圍在25億至73億英鎊之間(約34億至98億美元)。

IMF副總裁Gita Gopinath在新聞發佈會上被問及此事時表示，更多幫助將是有益的，但需要將重點放在最需要幫助的人身上。

通膨不斷上升，意指著英國央行(BoE)下周將在不到兩個月的時間內第二次加息。此前英國央行在11月推遲了市場普遍預期的加息，令市場感到錯愕。

Gopinath說，很重要的，央行應該以明確方式溝通，避免市場不必要的波動。