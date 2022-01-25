福斯集團的軟體部門Cariad以及汽車零件供應商博世(Bosch)周二宣布合作，將發展自動駕駛軟體，供福斯的轎車使用。

自駕軟體將會到達第二級(Level 2)的等級，包括市區和郊區免雙手操控，以及在高速公路上到達Level 3的接管所有駕駛功能的等級。福斯旗下汽車預計到2023年將安裝Level 2等級的軟體。

聲明中表示，軟體和零組件將在隨後安裝在其它汽車製造商的車輛上。

兩家公司在今年已經宣布兩起合作案，雙方在上周宣布，將在今年底之前成立合資公司，推動電動車電池的發展。

福斯集團和博世雙方各自在自己集團內將軟體部門打包成單一一個部門，希望能對抗特斯拉和谷歌帶來的挑戰。

福斯希望其軟體部門Cariad到2025年時能為福斯的車輛提供6成的軟體供應，高於該部門於2020年創建時的10%。

但是人才的競爭相當激烈，發展軟體能力的前期需要高額的投資，與此同時，汽車製造商也需要對電氣化和電池發展進行投資，所以會形成許多聯盟。