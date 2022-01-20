TVBS《食尚玩家熱血48小時》主持人威廉、風田及朵拉常在節目中執行艱難的熱血任務，先前挑戰過極辣美食，風田還辣到脫衣脫襪，逗趣內容讓觀眾直敲碗第2彈。近日製作單位再次準備了一整集紅通通的美食，讓主持人挑戰「極辣美食2.0」，重溫熟悉的味道，並預祝節目在即將到來的虎年紅到發火！

這回3人身穿大紅色毛衣應景主持，本身腸胃就不好的風田表示緊張，坦言想到要吃辣又肚子痛了，製作人笑說：「這次稍微有調整，不會像上次那麼虐人。」威廉脫口而出：「聽你在放屁，你怎麼可能放過我們。」平常有吃辣的朵拉則是信心滿滿，表示可以挑戰成功。

一行人前往在辣界之中享負盛名、號稱台灣吃辣界地獄等級的麵店，威廉透露3人有鑑於自身狀況吃這麼辣可能會掛急診，都各自吞了痙攣藥跟胃藥。朵拉笑談她去買藥時，跟店員說要買胃乳，店員還跟她說：「你要去吃那間辣麵哦？胃乳沒用啦！」

極辣麵上桌時，朵拉驚呼：「那個空氣是辣的！」並派出最能吃辣的威廉打頭陣，威廉只敢先吃一條麵，便辣到整臉脹紅、嘴唇腫脹，狂灌牛奶解辣。風田則吃一小截麵條試水溫，不料他辣到翻白眼，開始亂講日文，直喊「還好只吃一小截，不然真的要送醫院」。

隔日威廉透露早上拉肚子拉了3次，朵拉則是回家拉肚子之餘還脹氣到很想吐，風田最嚴重，錄影當下就在拉肚子，腸胃還未修復，他也坦言前1日的辣麵吃下去是會窒息的那種，辣到喉嚨很痛，被威廉、朵拉笑稱真的是「大廢棒」！《食尚玩家》電視版每周一至周五晚10點在TVBS 42頻道播出。