天成文旅-華山町，華山町餐酒館 義式咖啡與紅糖餅乾。（華山町餐酒館提供）

天成文旅華山町，坐落於台北華山1914文化創意產業園區旁，原為第一銀行於1952年興建的倉庫，在改建旅館時內部保留了原有的美式無梁板結構，同時透過歷史與文化的考究，打造成融入銀行元素、製酒文化的主題設計旅館，是棟充滿歷史印記的建築物。

華山町為全台唯一榮獲Good Design Award的客製化設計旅館，並且於2019台北老屋新生大獎榮獲「網路人氣獎」票選第一名，為大台北地區藝文展覽、咖啡館與美食匯聚之地，全新酒吧風格的「華山町餐酒館」，將飯店的主題製酒、藏酒元素延伸於餐廳展現，設計風格融入英式復古酒吧概念，除了供應客房早餐外，不同的餐期也規畫提供酒吧輕食、自烘咖啡下午茶、特色調酒與精釀啤酒，此外「華山町餐酒館」也是欣賞無梁板建築的絕佳地點，挑高近4米的空間感，素面的漏斗圓柱呈現出建築的獨特質感。

複合式餐廳華山町餐酒館，下午茶時段提供咖啡與輕食，即日起至1月30日於下午茶時段推出寶比雙人午茶套餐680元＋10％，套餐內含法式經典凱薩沙拉、台式手作蔥油餅、韓式千頌伊炸雞或英式炸魚二擇一、鹹蛋黃美乃滋脆薯、寶比輕乳酪蛋糕與無酒精飲品任選兩杯，多國風味的特色人氣餐點，鹹甜雙享，搭配藝術展演的空間氛圍，午茶時光也能輕鬆愜意。

午茶套餐內含五款手工鹹甜點包含兩款飲品任選，特別融入超人氣韓式千頌伊炸雞，滋味嗆辣帶勁十分可口，英式炸魚則來自英國傳統外帶小食，香酥的外層鮮嫩多汁的魚肉，佐上主廚特製塔塔醬與麻辣美乃滋，豐富滋味更是讓人欲罷不能吮指回味。

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