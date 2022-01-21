新北市環保局輔導福容大飯店淡水漁人碼頭店取得「金級環保標章旅館」認證，全國16家金級環保旅館新北占6家，蟬聯全國最多金級環保標章旅館的縣市。環保局表示，歡迎民眾出遊優先選住保標章旅館，到有環境標章認證場所遊玩，利用假期放鬆也響應環保，落實永續發展理念。

新北市環保局表示，新北市「金級環保旅館」包含「台北新板希爾頓酒店」、「趣陶漫旅-台北」、「板橋凱撒大飯店」、「將捷金鬱金香酒店」及「福容大飯店 福隆」皆提供旅客環保住宿方案。

環保局表示，福容大飯店淡水漁人碼頭店在硬體上，節能方面，館內採用省電燈具，較傳統光源節能80％以上；而客房照明及電源，皆由中控感應系統控制，於房客離開後將自動關閉，而室外照明則配合時令調整，以達最佳的能效利用；中央空調亦採用自動變頻控制系統，高效節能。

節水方面，館內均採用省水標章認證的蓮蓬頭、水龍頭及馬桶設備，降低因旅行產生的環境衝擊。餐飲方面，採用在地食材，減少運輸成本，讓遊客食得新鮮。

福容大飯店淡水漁人碼頭店總經理陳柏宏表示，永續發展的環保政策一直是飯店的核心價值，非常高興獲得金級認證肯定，證明各部門同仁的努力都是值得的。

環保局說，希望藉綠色住宿的推廣，鼓勵民眾響應綠色消費，於消費過程中認明環保標章，優先選擇綠色產品，減少資源浪費，降低環境衝擊。未來環保局將持續輔導更多旅宿業者加入環保認證，增加綠色服務業的選擇性，邀業者與民眾共同為環境永續盡一份心力。