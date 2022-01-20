去年底才剛開幕的Global Mall 桃園A19，今（20日）宣布5樓的各大主題餐廳即將於明（21日）正式開幕，而且更以「餐酒大街」為主題、集結八大特色餐飲，讓原本沒有夜生活的青埔，晚上也能成為當地民居、觀看完棒球賽的球迷或路經的旅客，都能在深夜的青埔享受美食，而且更透露除了現有的全台百貨最大原岩攀岩館，消費者期待已久的ISKI滑雪俱樂部也將於今年第二季正式登場，讓桃園A19成為青埔的美食、娛樂中心區域。

Global Mall桃園A19「BLOOM沐曜香氛」近期登場，打造全新香氛、咖啡複合店。（Global Mall提供）

「Honey Secret甜蜜密」雞蛋仔霜淇淋專賣店北部獨家店進駐Global Mall桃園A19。（Global Mall提供）

「beard papa’s」日式泡芙進駐Global Mall桃園A19，店中更設有座位區域。（Global Mall提供）

Global Mall表示，目前餐飲比例占桃園A19的全館約30%，而明日開幕的八大特色餐飲，就包括以海洋結合棒球主題，邊唱歌邊烤肉的「Shock燒肉」、全台首店「藏王日式食堂」、全新型態「柚子花花青春客家菜」、「帕朵拉義式餐廳」，百貨首店「一条通新幹線壽司」、「卡森復古美式餐廳」、網美系「Honey Secret甜蜜密」雞蛋仔霜淇淋專賣店及「beard papa’s」日式泡芙，「桃園A19目前的主客群均為30歲以上、以及小家庭為主，因此此次特別以『餐酒大街』的為主題，在5樓的主題餐廳均有販售酒類飲品，當中像全台首店的藏王日式食堂更將於周五、六營業至凌晨12點，能用餐、喝酒、唱歌的Shock燒肉也正考慮延長營業時間至凌晨，讓消費者在青埔也能體驗夜生活。」，相信未來桃園A19將成為青埔夜生活的地標，預計開幕後將帶動業績達10%到20%的成長。

Global Mall桃園A19「藏王日式食堂」全台首店登場，更將於每周五、六營業至凌晨12點。（Global Mall提供）

Global Mall桃園A19「藏王日式食堂」以大幅掛巾布幔及木色格柵窗櫺展現日式居酒屋風味，像一秒來到了日本的感覺。（Global Mall提供）

「藏王日式食堂」全台首店於Global Mall桃園A19登場，獨家推出多款烤飯糰，百元即可品嚐日本A5和牛。（Global Mall提供）

而明天正式開幕的八大餐飲中，可是每家都別具特色，像周末營業到凌晨的「藏王日式食堂」，正是從桃園起家的藏王極上燒肉餐酒館推出的全台首家、全新型態店，以日式燈籠、大幅掛巾布幔及木色格柵窗櫺，展現出濃濃日式居酒屋風味，彷彿一秒來到了日本。而且更推出了獨家、道地且多樣化的日式料理，像獨家推出近十款包括炙燒日本A5和牛、干貝等的烤飯糰，還有近25款烤物可供小酌搭配，喜歡主食類的則有使用日本優良越息米的築地海鮮湯泡飯，就連酒類也是老闆的個人珍藏，清酒更會不定時更換，現在就有被譽為清酒之王的限量「十四代」供應中；21日至25日推出「烤海苔飯糰」全系列同品項限量買一送一、2月15日前「和風海鮮鍋」系列享8折暖心優惠價，另當月壽星3人同行，即招待「鮮蝦海鮮蒸蛋」。

「Shock燒肉」首進駐桃園，在Global Mall桃園A19店中打造海洋風結合棒球球場主題的全新型態店，主打燒肉火烤兩吃吃到飽及KTV包廂歡唱。（Global Mall提供）

Global Mall桃園A19帶來了首進軍桃園的義式料理「帕朵拉義式餐廳」，更有「艾咪送餐機器人」為客人送上餐點及互動，體驗新型態科技的用餐服務。（Global Mall提供）

「一条通新幹線壽司」在Global Mall桃園A19為百貨首店，更推出開幕限定商品包括鴨肝干貝漢堡、鴨肝鮭魚卵小丼飯、哈蜜瓜雪酪，同時21日至25日還有燒炙綜合海鮮丼5折限量優惠。（Global Mall提供）

另一首進駐桃園的「Shock燒肉」，此次就特別結合桃園A19站的棒球場特色，打造了海洋風結合棒球球場主題的全新型態店，不僅有澳洲和牛、九孔鮑魚等食材燒肉火烤兩吃吃到飽，更結合了KTV包廂歡唱體驗，共有11個獨立包廂、可容納4到20人，每人839元起，滿4位大人消費即可享用包廂2小時，現歡慶開幕27日前五人同行一人免費。還有同樣首進軍桃園的義式料理「帕朵拉義式餐廳」，主打「艾咪送餐機器人」為客人送上餐點，更會為大家唱起恭喜發財、生日快樂歌，25日前凡點瑪格麗特披薩或黑松露野菇披薩即享5折限量優惠。

Global Mall桃園A19帶來了多位明星MV場景的「卡森復古美式餐廳」，以鮮豔配色打造仿50年代鄉村風格，21日至25日推限定義大利麵、燉飯套餐5折起優惠。（Global Mall提供）

主打創意客家料理「柚子花花青春客家菜」桃園百貨首家入駐Global Mall桃園A19，更推出推出A19獨家菜色包括古早味酥肉、剁椒豆腐、椒麻烤脆豬。（Global Mall提供）

為了迎接春節檔期，Global Mall桃園A19也祭出超值回饋及福袋，2月15日前滿額享回饋10%，持GMpay刷Global Mall聯名卡當日累計消費滿5000元，最高即送500元電子商品禮券，大年初一至初五還加碼點數天天5倍送，更首度推出共200袋的跨界福袋，24日至30日期間即可預購、每袋588元，當中包括商品禮券100元、餐飲品牌折抵券300元、喜樂時代影城電影票兩張，初一領取時再加碼抽Dyson V8 Slim Fluffy無線吸塵器、價值9680元的成旅晶贊飯店住宿券、Global Mall商品禮券6000元。

Global Mall今年與太古可口可樂合作，以NG寶特瓶呈現2022造型，打造獨家「循光。尋光」永續展覽。（Global Mall提供）

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