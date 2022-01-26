兆豐金(2886)旗下兆豐銀越南海防代表人辦事處25日正式開業，成為兆豐銀繼胡志明市分行後，在越南成立的第二個分支據點。開幕典禮透過台北─越南視訊連線方式舉行，共有包括台越雙方高層、相關部會及超過15家台商客戶及台資金融同業線上與會。

兆豐銀表示，胡志明市分行深耕越南超過25年，2021年授信平均餘額成長15％，營運及獲利狀況穩定，透過提供「有溫度的一站式服務」，成功輔導眾多台商進入當地市場，不論是業務規模、獲利能力，在台資銀行中均居領先地位。

兆豐銀看好北越近年發展成電子、汽車零組件供應鏈產業聚落，台商投資設廠漸增，而海防市為越南第三大城市及北部第二大工業中心，商業活動興盛極具潛力。未來將就近掌握當地市場動態及商情，加強開發北越商機、服務台商客戶，提升胡志明市分行經營利基。

兆豐銀在全球18個國家地區共設有38個海外據點，主動掌握台商供應鏈移轉等商機，搭配便利的全球金融網路銀行（Global E-Banking），海內外攜手合作提供台商客戶專業一條龍服務，海外分行2021年稅前淨利年增達80％。

兆豐銀長期深耕新南向國家、布局完整，緬甸仰光分行、柬埔寨金邊桑園支行去年上半年陸續開業，加上越南海防辦事處成立，已於越南、泰國、柬埔寨、新加坡、馬來西亞、菲律賓、緬甸、澳洲、印度9國設有21個據點。

此外，兆豐銀柬埔寨金邊分行規畫增設大金歐支行，已於去年11月獲金管會同意，將持續擴大在新南向國家的金融服務網路。兆豐銀表示，未來將持續精進，結合全球據點提供專業而有溫度的服務，持續朝亞洲最佳區域銀行目標邁進。