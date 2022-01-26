鑒於俄烏戰爭一觸即發，拜登政府目前正擬定讓歐洲能源供應多元化的計畫，以避免莫斯科利用天然氣和石油供應為武器手段，導致歐洲能源安全受到威脅。

一名不願具名的資深官員周二（25日）向記者表示，他們目前正與全球主要天然氣供應商討論，以了解他們暫時增產天然氣的能力與意願，並且能否將這些新增產能出口到歐洲。

該官員還補充，拜登政府還努力尋求來自北非、中東、亞洲與美國本土多額的天然氣庫存。由於俄羅斯過去數月降低對歐洲天然氣的出口，導致後者能源庫存大幅減少。歐盟雖然最近幾年企圖減輕對俄國天然氣的依賴程度，但成效有限，俄國仍是歐盟最大供應國，供應的天然氣占歐盟進口約43％。

另一名官員則警告，如果俄羅斯決定將天然氣或原油供應作為武器手段，俄國經濟最終也會受傷。他指出俄國經濟本身就是單面向，石油與天然氣收入對其重要性幾乎與歐洲需要它的能源供應相當。石油與天然氣出口高占俄國聯邦預算收入的一半。

他強調，這對俄國總統普丁而言，並非是不對稱的優勢，而是俄國與歐洲處於互相依存的關係。

過去幾個月來，美國與其歐洲國家持續對俄國發布警告，不要企圖入侵烏克蘭，否則其經濟將面臨嚴重後果。根據美國情報單位指出，俄羅斯已在烏克蘭東部邊境部署10萬名軍力與軍事設備，此外最近幾周它還在白俄羅斯加派軍隊。

目前該情景就宛如俄國在2014年併吞克里米亞前夕。在當時俄國曾遭國際社會強烈譴責，並引發歐美國家對其進行一連串經濟制裁。

不過克里姆林宮辯稱它在烏克蘭邊境集結軍隊只是軍演所需，否認它有攻擊烏克蘭的企圖。此外俄國還要求烏克蘭要求加入北大西洋公約組織的提議應該遭到否決。